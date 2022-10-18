الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تستخدم الإعلام الكاذب لتضليل المواطنين الروس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2022 - 04:28
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الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تستخدم الإعلام الكاذب لتضليل المواطنين الروس
منذ 5 ساعة
17 October، 2022
الخارجية الروسية
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