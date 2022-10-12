حركة حماس: المقاومة ستبقى سيفا مسلطا على العدو الصهيوني

أكد الناطق باسم حركة “حماس ” فوزي برهوم، أن تصاعد المقاومة وعملياتها النوعية في الضفة المحتلة استنزف العدو الصهيوني وأربكه، مشددا أن المقاومة ستبقى سيفا مسلطا على الاحتلال الصهيوني.

وقال “برهوم”، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن صمود أهلنا في الضفة وثباتهم، والتصعيد النوعي في عمليات المقاومة وانتشارها في معظم ساحات الضفة المحتلة، استنزف الاحتلال ورفع من تكلفته، مؤكدا أن الضفة ستبقى قلعة شامخة للمقاومة.

من جهته قال الناطق باسم حركة “حماس” عن مدينة القدس محمد حمادة، إن الإضراب الذي يعم الضفة الغربية اليوم دعما واسنادا للقدس ومخيم شعفاط هو تأكيد شعبي متجدد على دعم نهج مقاومة الاحتلال.

وأكد “حمادة، في تصريحات صحفية، أن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال ومستوطنيه ستزداد لهيبا مع قادم الأيام؛ “فالقدس والمسجد الأقصى قلب الصراع وفتيل الانتفاضات”.

ودعا شعوب الأمة العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني، وتوفير الدعم لأهل القدس الصامدين والمرابطين في المسجد الأقصى.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا كبيرًا في عمليات المقاومة، على مستوى إطلاق النار، وإلقاء العبوات المتفجرة والحارقة، فيما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أبريل الماضي، حملة عسكرية أطلق عليها اسم “كاسر الأمواج”، لمواجهة تصاعد أعمال المقاومة والعمليات الفدائية، خاصة في شمال الضفة الغربية.

المصدر: فلسطين اليوم