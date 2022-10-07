“لكي لا تغرق الأنفاق بالمياه”… دعوة من الوزير حمية

اشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في تصريح الى ان “السرقات المتكررة التي تحصل داخل انفاق المطار ( نفق الكوكودي ونفق الاوزاعي) للكابلات الكهربائية، وخصوصا تلك المتعلقة بشفاطات المياه داخلها قد زادت عن حدها بشكل فاضح”. واضاف: “ويجري العمل حاليا على تركيب كابلات جديدة في نفق الأوزاعي عوضاً عن تلك التي كانت قد سرقت سابقا”.

ولفت الى أنه “ليلة البارحة فوجئنا بحدوث سرقة ضخمة للكابلات الكهربائية داخل نفق الكوكودي بحيث أن حجمها يدلل على أن السارقين قد أخذوا وقتهم. وللعلم فقط، في كل مرة كانت تحدث عملية سرقة لتلك الكابلات، كان يتم تركيب غيرها وسريعا، على الرغم من أن ثمنها باهظ جدا”.

واعلن “ان صرختنا نابعة من حرصنا على ألا تغرق الأنفاق بالمياه، وذلك حفاظاً على انسيابية المرور عبرها، ولكن السرقات تتفاقم داخلها، والقدرة على تعويضها أصبحت مكلفة جدا. فليتحمل الجميع مسؤولياتهم قبل أن نجد أنفسنا مجبرين على إغلاقها وتحويل السير عنها مما سيؤدي حتما الى اختناقات مرورية كارثية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام