باتروشيف: جميع محاولات التفاوض بين روسيا وأوكرانيا تم إحباطها بأوامر أمريكية

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن جميع محاولات المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا “تم إحباطها بأوامر من الرعاة الأمريكيين لنظام كييف”. وأضاف باتروشيف في اجتماع الأربعاء، في سيفاستوبول (في القرم) حول أمن شبه جزيرة القرم “من المهم التأكيد على الاختلاف الجذري في النهج الذي تسلكه روسيا والنهج الغربي. وقد تم لفت الانتباه باستمرار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون القتال حتى آخر أوكراني، لأن شعب هذا البلد مجرد ورقة مساومة في اللعبة الجيوسياسية”.

وأكد أن “روسيا مهتمة بأن تتخلص أوكرانيا من النازية الجديدة، وأن يعيش سكانها في سلام ورفاهية”، لافتاً إلى أنه “لهذا السبب أحبطت كل المحاولات في عملية التفاوض بأوامر من الرعاة الأمريكيين لنظام كييف”.

المصدر: روسيا اليوم