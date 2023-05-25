باتروشيف: الولايات المتحدة تقاتل ضد روسيا في أوكرانيا

قال نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي إن الولايات المتحدة تقاتل في أوكرانيا ضد روسيا باستخدام إمكانات الناتو والاتحاد الأوروبي وتشكيلات النازية الجديدة التي أنشأوها بأنفسهم.

وقال باتروشيف للصحفيين عقب اجتماع أمني دولي عقد في موسكو برعاية مجلس الأمن الروسي: “الجميع في الغرب يقولون إن روسيا وأوكرانيا في حالة حرب. هذا غير صحيح إطلاقا”.

وأكد باتروشيف أن “الولايات المتحدة هي من تقاتل ضد روسيا، وتستخدم لهذا الغرض إمكانات الناتو، والاتحاد الأوروبي، وقدرات التشكيلات المسلحة الأوكرانية، وبخاصة تشكيلات النازيين الجدد، التي أؤكد أنهم أنشأوها بأنفسهم”.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الدول الغربية زودت أوكرانيا بأسلحة تقدر بأكثر من 65 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: ريا نوفوستي