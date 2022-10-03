بو صعب : العدو الاسرائيلي يعرف مكمن القوة لدى لبنان وهو معروف بفضل معادلة الشعب الجيش والمقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2022 - 17:12

بو صعب : العدو الاسرائيلي يعرف مكمن القوة لدى لبنان وهو معروف بفضل معادلة الشعب الجيش والمقاومة

منذ 1 ساعة 3 October، 2022
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