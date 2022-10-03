أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 03-10-2022

البناء

ـ قال مصدر إعلامي روسي انّ الدوائر العسكرية تتحدث عن يوم الجمعة المقبل كموعد بدء مرحلة جديدة من التعامل مع الحرب في أوكرانيا بموجب بيان يصدر عن وزارة الدفاع يحدّد قواعد الاشتباك الجديدة بعد تعديل الحدود الروسية، ونقلت عن قادة عسكريين انّ دائرة الردّ الروسي ستشمل كامل أوكرانيا.

ـ توقعت مصادر على صلة بملف ترسيم الحدود البحرية إنعقاد اللجنة المنبثقة عن اتفاقية الهدنة من العسكريين اللبنانيين والأمميين «الإسرائيليين» والمبعوث الأميركي يوم الاثنين المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الترسيم وتدوين التحفظات التي يضيفها كلّ طرف الى المحضر قبل توقيعه.

النهار

ـ قالت مصادر سياسية إن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب حصل على مسوّدة اتفاق الترسيم يوم الجمعة الماضي، وقد تمت دراستها بتأن مع النائب جبران باسيل وفريق العهد قبل الاعلان عن ايجابيات.

ـ اتصل نائب تغييري بزميل له من “حزب الله” قبل ساعات من جلسة الانتخاب الاخيرة. وعرض عليه السير بواحد من أربعة مرشحين فتلقى الاول ردا بـ “انهم جيدين وللبحث صلة”.

ـ تدور اسئلة حول دور موظف لبناني في سفارة فاعلة ينشط على خط تسويق رجال أعمال واقتصاديين لدى دوائر القرار في عاصمة هذه السفارة.

ـ يتردد أنه في حال لم يُنتخب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري المحدد فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي جدا اقتصاديا، وخصوصا على حجوزات الأعياد باتجاه لبنان، لا سيما أن ثمة حجوزات بدأت من لبنانيين نحو تركيا ومنتجعات مصرية.

ـ يقول نائب مقرب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري انه من أكثر الذين يريدون رئيساً توافقياً، وهو من يُمسك بالاستحقاق الرئاسي بكل مفاصله ويُدرك أصول اللعبة.

اللواء

ـ يُردِّد مسؤول بارز أمام زواره أن الخريطة الإنتخابية التي رسمتها الجلسة النيابية الرئاسية ليست ثابتة، بل قابلة للتغيير بشكل جذري نتيجة عوامل خارجية متوقعة في الأشهر القليلة المقبلة!

ـ يدرس فريق عمل في التيار الوطني كيفية تنظيم المواكبة الشعبية لمغادرة العماد عون قصر بعبدا إلى الرابية وإمكانية توفير حشود شبابية وطلابية على جانبي الطرقات التي سيمر بها!

ـ تبين أن قيمة التلزيم الجديد للمنطقة الحرة في مطار بيروت قد إنخفضت إلى النصف بالدولار الأميركي ( من 100 إلى 50 مليوناً) رغم الزيادة الكبيرة بأرقام الليرة اللبنانية بسبب الإرتفاع المستمر لسعر الدولار!

الجمهورية

ـ مرجع رفيع اعتبر أنّ التطورات الأخيرة المتسارعة أكّدت أن جهوده لم تذهب سدى رغم ما طاوله من انتقادات وظلم.

ـ تبيّن أنّ جهوداً كبيرة بُذلت لتذليل إشكالات لتأمين انعقاد إجتماع فرضته ضرورات عاجلة.

ـ تسود بلبلة في الوسطين الإقتصادي والمصرفي حول موضوع سعر الصرف لجهة ما إذا كان سيطاول رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص أم سيتمّ الإبقاء على سعر 8000.

المصدر: صحف