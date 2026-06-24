حماس: استهداف الاحتلال أطفال غزة سياسة ممنهجة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

أكد الناطق باسم “حركة حماس” حازم قاسم، أن الاحتلال يواصل حربه الممنهجة بحق أطفال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويواصل استهدافهم وقتلهم بصورة متعمدة، مشيراً إلى استشهاد الطفل أحمد الرقب ظهر اليوم في مدينة خان يونس جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة صهيونية.

وأشار قاسم في تصريح اليوم الأربعاء إلى أن استشهاد الطفل الرقب جاء بعد يوم واحد من تقرير صادر عن الأمم المتحدة أدان الاحتلال لارتكابه جرائم إبادة بحق أطفال غزة، بما يؤكد استمرار حكومة الاحتلال في تحديها السافر للقانون الدولي واستخفافها بكل القرارات والتقارير الدولية.

وشدد الناطق باسم حركة حماس على أن ارتقاء أكثر من عشرين ألف طفل فلسطيني منذ بدء الحرب على قطاع غزة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن استهداف الأطفال وقتلهم يجري بصورة مقصودة ومنهجية، ضمن سياسة تستهدف إبادة مكونات الشعب الفلسطيني.

ونوه قاسم إلى أن هذه الجرائم المتواصلة تكشف حجم الاستهتار الإسرائيلي بمنظومة الأمم المتحدة ومواثيقها وتقاريرها، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل لوقف حرب الإبادة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام