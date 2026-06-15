حماس تعرب عن تقديرها لصمود ايران وتمسكها بحقوقها في مواجهة الضغوط والتحديات

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالاتفاق المعلن بشأن مذكرة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وتقدمت بخالص التهنئة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية شعبًا وقيادةً، معربةً عن تقديرها لصمودها وتمسكها بحقوقها ومصالحها الوطنية في مواجهة الضغوط والتحديات، بما أسهم في إفشال محاولات فرض الإملاءات ومشاريع الهيمنة على المنطقة.

وأملت حماس أن يشكّل هذا الاتفاق خطوة تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وأن ينعكس إيجابًا على مختلف ملفات المنطقة، وفي مقدمتها الوقف الفوري للعدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإنهاء الاعتداءات والانتهاكات المتكررة بحق لبنان وسائر الجبهات.

كما أكدت في بيان أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق ما دامت حكومة الاحتلال تواصل حرب الإبادة والتجويع والتهجير بحق شعبنا الفلسطيني، وما لم يتم التصدي لجذور الصراع الحقيقية المتمثلة في الاحتلال الصهيوني وإنكار حقوق شعبنا المشروعة.

المصدر: موقع حركة حماس