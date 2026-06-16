وكالة مهر: سماع دويّ ثلاثة انفجارات في جنوب قشم ومضيق هرمز

اعلنت وكالة مهر الايرانية انه وفقًا لبعض التقارير، وقع الانفجاران الأولان في الساعات الأخيرة من مساء يوم الاثنين 25 خرداد، بينما وقع الانفجار الثالث في الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء.

كما تشير متابعات مراسل وكالة مهر إلى أن هذه الانفجارات حدثت في منطقة مضيق هرمز، ووفقًا للتقارير الأولية، يُحتمل أنها كانت بهدف إدارة وتنظيم حركة المرور والملاحة في هذا المضيق.

واوضحت مهر انه وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تُصدر أي جهة رسمية، بما في ذلك الحرس الثوري أو الجهات المحلية، أي تعليق أو توضيح بشأن تفاصيل هذا الحدث.