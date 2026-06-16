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   1 محرم 1448   
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    دولي

    رئيس وزراء بوركينا فاسو يدعو دول الساحل الإفريقي إلى وقف تصدير الذهب واليورانيوم الخام

      دعا رئيس وزراء بوركينا فاسو ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، مالي والنيجر إلى وقف تصدير المواد الخام، وتحديدا القطن والذهب واليورانيوم والمنتجات الزراعية والماشية.

      وقال ويدراوغو خلال اجتماع لوزراء الصناعة والتجارة وممثلي القطاع الخاص في اتحاد دول الساحل: “يجب علينا وقف تصدير المواد الخام، وتحديدا القطن والذهب واليورانيوم والمنتجات الزراعية والماشية”.

      وأضاف: “يجب أن يصبح تحالف دول الساحل مركزا للتغيير”، وقد نشرت وكالة أنباء بوركينا فاسو (AIB) مقطع فيديو لتصريحاته.

      وأكد رئيس وزراء بوركينا فاسو أن الجهود المبذولة لتعزيز السيادة الاقتصادية داخل التكتل ستشمل أيضا إزالة القيود البيروقراطية على التبادلات بين الدول والقضاء على المنافسة غير العادلة.

      وتأسس اتحاد دول الساحل في 6 تموز / يوليو 2024. وتحت مظلة هذا الاتحاد، تعمل الدول الأعضاء على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، من الدفاع إلى الاقتصاد والثقافة.

      المصدر: وكالة أنباء بوركينا فاسو (AIB)

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