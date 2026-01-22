الخميس   
    دولي

    مقتل 11 شرطياً في هجوم مسلح شرقي بوركينا فاسو

      ذكرت الصحيفة الفرنسية مقتل ما لا يقل عن 11 عنصرًا من الشرطة، في هجوم نفذه مسلحون خلال الأيام الماضية شرقي بوركينا فاسو.

      وقالت إن “مئات المسلحين هاجموا، فجر الأحد 18 يناير/كانون الثاني، مفرزة بالغا الواقعة في بلدية ديابانغو بمحافظة غورما في المنطقة الشرقية، ما أدى إلى مقتل 7 من أفراد الشرطة في الهجوم، قبل أن يفارق 4 آخرون الحياة متأثرين بجروحهم، لترتفع الحصيلة إلى 11 قتيلًا، جميعهم من الشرطة”.

      وتبنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة الهجوم في اليوم نفسه، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

      وأشارت الصحيفة إلى أن “الضحايا دُفنوا في موقع الهجوم في بالغا، وفق إجراءات جديدة تمنع نقل الجثامين إلى العاصمة واغادوغو أو مدن أخرى”.

      وتشهد بوركينا فاسو، منذ عام 2015، تصاعدًا في الهجمات التي تنفذها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة و«داعش»، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في معظم أنحاء البلاد.

      المصدر: الفرنسية

