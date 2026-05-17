الإثنين   
   18 05 2026   
   1 ذو الحجة 1447   
   بيروت 00:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    حماس: تحويل مقر “الأونروا” لمنشآت عسكرية تهويد ممنهج للقدس المحتلة

    أدانت حركة حماس “موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تحويل مبنى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة إلى منشآت عسكرية، تشمل متحفاً للجيش ومكتباً للتجنيد”.

    واعتبرت الحركة في بيان لها الأحد أن “القرار يمثل تطوراً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي ويعكس استخفافاً بالأمم المتحدة وحصانات منظماتها”، مؤكدة أنه “يأتي ضمن مخطط يهدف إلى تهويد الأرض الفلسطينية وتعزيز الاستعمار”.

    وأكدت حماس أن “الإجراء باطل وغير شرعي ويشكّل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي”، مطالبة “بموقف دولي حازم لإدانته وإلغائه، وفرض عقوبات تردع حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو”.

    وشددت الحركة على أن “استهداف الأونروا يندرج ضمن حملة ممنهجة تهدف إلى طمس دور الوكالة باعتبارها شاهداً دولياً على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم المحتلة”.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

    مواضيع ذات صلة

    العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ 18-5-2026

    العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ 18-5-2026

    تقرير مصور | المقاومة تكثّف عملياتها جنوبًا والعدو يعترف بخسائر بشرية

    تقرير مصور | المقاومة تكثّف عملياتها جنوبًا والعدو يعترف بخسائر بشرية

    الحصاد الشهري لعمليات المقاومة الإسلامية ضد العدو الاسرائيلي

    الحصاد الشهري لعمليات المقاومة الإسلامية ضد العدو الاسرائيلي