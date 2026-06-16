غوتيريش: الاتفاق الأمريكي الإيراني خطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، ووضع إطار لمفاوضات إضافية بين الجانبين، معتبراً أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو التسوية السلمية للنزاع.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي إن غوتيريش رحب بالاتفاق الذي يتضمن وقفاً دائماً للأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز وإطلاق مسار تفاوضي جديد، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً نحو إنهاء الصراع بالوسائل الدبلوماسية.

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام أعرب عن تقديره العميق للدور البنّاء الذي اضطلعت به باكستان وقطر ومصر والسعودية وتركيا، إلى جانب دول إقليمية أخرى، في دعم المفاوضات التي أفضت إلى التوصل إلى الاتفاق.

وأشار إلى أن غوتيريش يأمل أن تستثمر الأطراف هذا الزخم الجديد وأن تضاعف جهودها من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد المتحدث الأممي أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم الأطراف المعنية في مساعيها الرامية إلى تحقيق سلام دائم ومستدام وشامل، مجدداً التزام المنظمة الدولية بمساندة كل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع تجدد الصراع.

ويأتي الترحيب الأممي عقب الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وطهران يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة حظيت بترحيب دولي واسع باعتبارها تمثل بداية مرحلة جديدة من التهدئة والحوار في المنطقة.

المصدر: وكالة يونيوز