الرئيس عون استقبل وزيرا الخارجية والهجرة الهولنديان وشدد على ان الأهم هو وقف اطلاق النار وتحقيق المطالب اللبنانية من اجل السلام

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان لبنان يرحب بكل أنواع المساعدة التي تأتي من الدول الشقيقة والصديقة والتي من شأنها تعزيز الامن والاستقرار في ربوعه، وتؤدي الى انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها، وتعيد الجنوبيين الى قراهم وبلداتهم، وتعيد الاسرى الى أهلهم، وتعيد اعمار ما تهدم، وتعزز انتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية وبسط سيطرته وتأمينه وحده مهمة ضمان امن الأراضي والمواطنين اللبنانيين.

وقال ان المفاوضات الجارية في واشنطن تهدف الى إرساء أرضية صالحة لبرنامج واضح يؤدي الى تحقيق المطالب اللبنانية كاملة، ما من شأنه التهيئة لتحقيق سلام حقيقي ودائم، بدل التسويات المرحلية التي كانت سائدة سابقاً.

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله مساء اليوم في قصر بعبدا، وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن

يرافقه وزير اللجوء والهجرة Gijs Van Den Brink، وسفير هولندا في لبنان فرانك مولن وأعضاء الوفد الرسمي، الذي يزور لبنان للاطلاع على الواقع الحالي في ظل الاحداث التي تشهدها المنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام