عراقجي يهنئ باشينيان بفوز حزبه في الانتخابات ويؤكد: جيراننا أولويتنا

هنّأ وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وفي منشور له على منصة “إكس”، مساء الاثنين، أعرب عراقجي عن أحرّ التهاني لباشينيان وحزبه على هذا الفوز، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين البلدين.

وشدّد وزير الخارجية الإيراني على أن “جيراننا أولويتنا”، في إشارة إلى حرص طهران على تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة وتطوير مسارات التعاون الإقليمي.

وفي الرسالة ذاتها، أعرب عراقجي عن ارتياحه لمسار العلاقات الإيرانية–الأرمينية، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتيح فرصة لمواصلة العمل البنّاء وتعزيز العلاقات الثنائية.

وبحسب النتائج الأولية، فقد فاز حزب “التحالف المدني” بقيادة باشينيان بنسبة تقارب 49.82% من الأصوات، في انتخابات شهدت مشاركة بلغت نحو 59% من الناخبين، وفق ما أعلنته اللجنة المركزية للانتخابات في أرمينيا.

المصدر: قناة العالم