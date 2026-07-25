عراقجي: كان على واشنطن التشاور معنا لإضافة أو حذف أي ممر بهرمز… والمسألة تتجاوز سوء التفاهمات

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت أن “البند الخامس من مذكرة التفاهم واضح وينص على أن إيران الجهة التي تحدد آلية عبور هرمز”، موضحاً أن “قيام الولايات المتحدة بفتح مسار منفصل لا يتطابق مع بنود مذكرة التفاهم”.

وفي الإطار، أكد أن ” واشنطن كانت تسعى إلى دفع الأمور نحو التصعيد وهي التي انتهكت الاتفاق وأوصلت الأمور إلى الوضع الراهن”.

ولفت عراقجي إلى أنه “كان على واشنطن التشاور معنا لإضافة أو حذف أي ممر بهرمز لتصبح في إطار البند الخامس”، موضحاً

أنه “بعد وقوع حالات اشتباك في هرمز قررنا خلال محادثات سويسرا فتح خط اتصال مباشر لتجنب سوء التفاهم.”

وتابع في السياق”اتضح لنا أن المسألة تتجاوز سوء التفاهمات ويبدو أن الطرف الآخر كان مصراً على إنشاء مسارات أخرى”.

المصدر: موقع المنار