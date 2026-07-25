السبت   
   25 07 2026   
   10 صفر 1448   
   بيروت 20:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    تطورات ميدانية وسياسية في صنعاء.. التفاصيل مع مراسلنا حمود شرف

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    المشاط: هدف قواتنا المسلحة إنهاء الحصار والعدوان السعودي على اليمن

    المشاط: هدف قواتنا المسلحة إنهاء الحصار والعدوان السعودي على اليمن

    من صنعاء… آخر المستجدات عقب بيان القوات المسلحة اليمنية مع مراسلنا حمود محمد شرف

    من صنعاء… آخر المستجدات عقب بيان القوات المسلحة اليمنية مع مراسلنا حمود محمد شرف

    القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليتين ضد أهداف تابعة لأرامكو في جيزان وينبع

    القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليتين ضد أهداف تابعة لأرامكو في جيزان وينبع