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    المتحدث باسم حرس الثورة الإسلاميّة اللواء حسين محبي: من 8 إلى 22 تموز دمّرت القوات الإيرانية 11 طائرة مقاتلة ومروحية أمريكية أثناء تمركزها في القواعد الأمريكية بالمنطقة

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