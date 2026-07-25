المتحدث باسم حرس الثورة الإسلاميّة اللواء حسين محبي: من 8 إلى 22 تموز دمّرت القوات الإيرانية 11 طائرة مقاتلة ومروحية أمريكية أثناء تمركزها في القواعد الأمريكية بالمنطقة