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    تقارير مصورة

    السيد نواف الموسوي: أبناء الجنوب اختاروا المقاومة بعد تقاعس الدولة عن حمايتهم

    اهل الجنوب اختاروا المقاومة للدفاع عن انفسهم لان الدولة لم تدافع عنهم واول من اسس المقاومة الحديثة سماحة الامام السيد موسى الصدر


    اقول للسلطة الحالية ومؤيديها بمسار التفاوض المباشر مع العدو الاسرائيلي ماذا حررتم وماذا انتزعتم من العدو وماذا استفاد لبنان من مساركم


    ما قاله جوزاف عون في السفارة اللبنانية باميركا ممكن ان يؤسس لبداية حوار مع المقاومة لكنه خلاف منطق اتفاق الاطار مع العدو ونسال ماذا انتجت للبنان زيارته لاميركا


    هل المقاومة من جلبت العدوان على لبنان وان اسرائيل دولة مسالمة غير عدوانية وتوسعية


    الصهيونية اللبنانية هي اسوأ من العنصرية الاسرائيلية ومنهم القوات اللبنانية التي نزعت صفة البشرية عن عدد من النواب السنة


    لبنان يعاني من مرض الشقيقة واحمد الحاج يضرب بسيف من عينه لتوقيف حسن عليق وراى ما قيل عن بن سلمان ولم يرى ما يقال عن الآخرين


    لا يحق لسمير جعجع الذي انسحب من زحلة ورفض الدفاع عنها ان يقول ان حزب الله كان على وشك ان يستسلم لولا مذكرة التفاهم الايرانية الاميركية


    ما هو موقف حزب الله من طلب ترامب التواصل معه خلال الحرب وبعد لقاءه الاخير مع جوزاف عون



    مسار السلطة الحالية سيؤدي الى انتفاضة شعبية في لبنان وهناك دولة عربية تسعى لإلغاء مكون لبناني بالتدمير والتهجير وهذه الدولة جرأت حزب القوات على سنة لبنان وقامت بتصفية سعد الحريري سياسيا


    المصدر: موقع المنار

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