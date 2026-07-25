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    اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي المقتحمة لقرية كفر مالك شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة

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