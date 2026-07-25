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    وزارة الخارجية الإيرانية: ندين الاعتداء الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين صباح اليوم والذي أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر

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