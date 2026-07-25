يطلعنا رئيس بلدية بنت جبيل، محمد ناظم بزي، على ما شهدته المدينة من عمليات تدمير وتفجير خلال الهجمات الإسرائيلية، وحجم الأضرار التي لحقت بها.

المصدر: موقع المنار