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    المتحدث باسم الحرس الثوري: تم أيضًا تدمير 17 طائرة مسيّرة للاستطلاع والعمليات وطائرة F-15 داخل ملجأ محصن وطائرة P-8 وطائرة نقل C-17 و8 طائرات للتزوّد بالوقود

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