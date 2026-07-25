المتحدث باسم الحرس الثوري: تم أيضًا تدمير 17 طائرة مسيّرة للاستطلاع والعمليات وطائرة F-15 داخل ملجأ محصن وطائرة P-8 وطائرة نقل C-17 و8 طائرات للتزوّد بالوقود