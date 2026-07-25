السبت   
   25 07 2026   
   10 صفر 1448   
   بيروت 17:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    من صنعاء… آخر المستجدات عقب بيان القوات المسلحة اليمنية مع مراسلنا حمود محمد شرف

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    المشاط: هدف قواتنا المسلحة إنهاء الحصار والعدوان السعودي على اليمن

    المشاط: هدف قواتنا المسلحة إنهاء الحصار والعدوان السعودي على اليمن

    القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليتين ضد أهداف تابعة لأرامكو في جيزان وينبع

    القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليتين ضد أهداف تابعة لأرامكو في جيزان وينبع

    عبد السلام: خطوة الحظر البحري أولى الخطوات في معركة الحصار بالحصار

    عبد السلام: خطوة الحظر البحري أولى الخطوات في معركة الحصار بالحصار