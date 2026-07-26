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    عربي وإقليمي

    وكالة فارس: صور أقمار صناعية تُظهر تراجعًا في نشاط موانئ الكويت والسعودية

      وكالة فارس : موانئ الكويت والسعودية شبه خالية

      -تشير صور الأقمار الصناعية إلى تباطؤ في تحميل البضائع في موانئ الكويت والسعودية خلال الساعات الست الماضية.

      -كما تُظهر صور جديدة أن محطتي النفط الأحمدي في الكويت والجبيل في السعودية شبه خاليتين.

      -ووفقًا لمحلل صور الأقمار الصناعية، فإن المحطتين تتجهان نحو الخمول تدريجيًا، ويتناقص عدد السفن المحملة يومًا بعد يوم.

      -وقد لوحظ هذا الوضع بعد الهجمات اليمنية على منشآت أرامكو النفطية وميناء ينبع، فضلًا عن الهجمات الإيرانية على مراكز الدعم الأمريكية في الكويت.

      المصدر: موقع المنار

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