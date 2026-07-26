عبور أكثر من 434 ألف زائر عبر المنافذ الحدودية في خوزستان للمشاركة في مراسم الأربعين الحسیني

أعلن المدير العام للطرق والنقل البري في محافظة خوزستان “یزدان خسروي” أن “إجمالي عدد الزائرين الإيرانيين والأجانب الذين عبروا منفذي شلمجة وجذابة الحدوديين، منذ 16 يوليو/تموز 2026 حتى نهاية يوم 25 يوليو، بلغ 434 ألفاً و871 زائراً.

واعلن المدير العام للطرق والنقل البري في محافظة خوزستان أعلن أن 77 ألفا و731 زائرا إيرانيا دخلوا البلاد عبر منفذ شلمجة الحدودي خلال الفترة المذكورة، فيما غادر 241 ألفا و748 زائرا إيرانيا البلاد عبر المنفذ نفسه. كما سجل المنفذ دخول 17 ألفا و760 مواطنا أجنبيا إلى البلاد، مقابل مغادرة 26 ألفا و993 مواطنا أجنبيا، ليصل إجمالي حركة العبور عبر شلمجة إلى 359 ألفا و232 شخصا.

وأضاف أن “منفذ جذابة الحدودي سجل دخول 13 ألفا و648 زائرا إيرانيا إلى البلاد، مقابل مغادرة 49 ألفا و206 زائرين إيرانيين، فضلا عن دخول 5 آلاف و295 مواطنا أجنبيا ومغادرة 7 آلاف و490 مواطنا أجنبيا، ليبلغ إجمالي حركة العبور في هذا المنفذ 75 ألفا و639 شخصا”.

وأكد خسروي أن “وتيرة العبور تشهد ارتفاعا متواصلا مع اقتراب زيارة الأربعين، لافتا إلى أن جميع الإمكانات والكوادر التنفيذية في حالة تأهب وجاهزية كاملين لضمان سهولة الحركة وتقديم الخدمات اللازمة للزائرين.

وفي هذا السياق، أعلن المدير العام للطرق والنقل البري في محافظة كرمانشاه ( غربي البلاد) “علي سليمي” ، أن 33 ألفا و879 شخصا عبروا منفذ خسروي الحدودي الدولي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 31 ألفا و547 زائرا غادروا إيران باتجاه العراق، فيما دخل ألفان و332 شخصا إلى البلاد عبر المنفذ نفسه.

وأكد سليمي أن حركة عبور الزائرين عبر منفذ خسروي تسير بانسيابية تامة، وأضاف أنه، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في حجم الرحلات خلال الأيام الأخيرة، لم تسجل أي مشكلات في مجال العبور والنقل وتقديم الخدمات للزائرينز

ويعد منفذا شلمجة وجذابة من أبرز المنافذ الحدودية بين إيران والعراق في محافظة خوزستان، إذ يشكلان خلال موسم الأربعين أحد أهم المعابر البرية لعبور الزائرين إلى العتبات المقدسة. ويقع منفذ شلمجة على بعد نحو 145 كيلومترا من مدينة أهواز، فيما يبعد منفذ جذابة نحو 142 كيلومترا عبر أقصر طريق.

ويعد منفذ خسروي، أقدم وأهم معبر بين إيران والعراق في قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه، جزءا من طريق الحرير، ويوفر أقصر طريق إلى بغداد، إذ يبعد عنها 190 كيلومترا، وإلى كربلاء المقدسة، على مسافة 300 كيلو

المصدر: وكالة ارنا