المشاط: هدف قواتنا المسلحة إنهاء الحصار والعدوان السعودي على اليمن

قال رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المَشّاط إن “إجراءات قواتنا المسلحة مشروعة ومحقة”، وتابع “هدف قواتنا المسلحة إنهاء الحصار والعدوان السعودي على بلدنا منذ ما يقارب 12 عاما”.

واضاف المشاط في حديث له السبت “شعبنا أقام الحجة لما يقارب 12 عاما والنصر حليفه بإذن الله”، ولفت الى ان “الإدانات والعويل المدفوع الثمن مسبقا لا يساوي شيئا”، وأكد “موقفنا حق ومطالبنا عادلة تتمثل في إنهاء الحصار والعدوان السعودي على بلدنا”.

وتابع المشاط “للعدو السعودي نقول لن ينفعكم من يُمنيكم الأماني الكاذبة”، واضاف “ما دون إنهاء العدوان ورفع الحصار الوهم والسراب”، وقال “كل الشكر والإعزاز لقواتنا المسلحة المقتدرة والمنضبطة”.

المصدر: موقع المنار