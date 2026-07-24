اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وعُمان

أجرى وزيرا خارجية إيران عباس عراقجي وعُمان بدر البوسعيدي الجمعة اتصالًا هاتفيًا بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية، ووضع أمن الملاحة البحرية وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج الفارسي، وذلك في أعقاب الردود المتبادلة والمتناسبة التي نفذتها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الإجراءات العدوانية الأمريكية ضد البلاد.

وشدد الوزيران على أهمية الحفاظ على أمن الملاحة البحرية، وبحثا سبل التعاون الإقليمي والآليات الكفيلة بمنع تصعيد التوترات، وإرساء السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

المصدر: موقع المنار