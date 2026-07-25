قاآني: رفع الحصار عن اليمن هو مطلب محق وإنساني

قال قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في ايران اللواء إسماعيل قاآني إن “رفع الحصار المستمر منذ 11 عامًا عن اليمن، مطلبٌ محق وإنساني للشعب اليمني المظلوم”.

واضاف قاآني في حديث له السبت “من المتوقع أن تستفيد الحكومة السعودية من تجربة السلوكيات غير العقلانية والمكلفة للولايات المتحدة، وأن تضع حدًا لحصار دولة مسلمة يزيد عدد سكانها على 38 مليون نسمة”.

وتابع قاآني “يتوقع المسلمون في أنحاء العالم من المملكة العربية السعودية، التي تعتبر نفسها خادمة الحرمين الشريفين، أن توجّه قدراتها وإمكاناتها نحو دعم الشعب الفلسطيني ومواجهة جرائم الكيان الصهيوني، بدلًا من مواصلة الحرب والضغط على شعب مسلم ومظلوم”.

ولفت قاآني الى ان “السعي لإنقاذ غزة المظلومة مدعاة للفخر، وليس الاستمرار في حصار الشعب اليمني المظلوم”.

المصدر: موقع المنار