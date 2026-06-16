قاآني: لا أحد يستطيع الوقوف بوجه حزب الله… وسنكشف عن أوراق جديدة «إذا لزم الأمر»

أكد قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري، اسماعيل قاآني، أنه «لا يمكن تفكيك حزب الله، ولا أحد يستطيع الوقوف في وجهه»، مشيراً إلى تألّق محور المقاومة بأكمله بقوة في الحرب الأخيرة.

وفي مقابلة مع التلفزيون الايراني مساء الاثنين قال العميد قاآني إن حزب الله قاتل إلى جانب إيران لمدة 104 أيام في الحرب المفروضة الثالثة، مؤكداً أن الحزب «يمثل الطائفة الشيعية بأكملها، وجزءاً كبيراً من المجتمع غير الشيعي في لبنان، وأن ما رأيتموه من حزب الله ليس إلا رأس جبل الثلج».

وتابع قاآني: «سواء كان إخواننا وراء منصات الإطلاق أو على طاولة المفاوضات، فإن طبيعتهم هي المقاومة»، كاشفاً أن «الليلة الماضية، كانت إيران مستعدة لمهاجمة الكيان الصهيوني. لقد صمدنا بقوة، واتخذنا موقفاً لم يرغب الطرف الآخر في قبوله».

تلويح بأوراق ضغط جديدة

في غضون ذلك، قال قاآني إن «باب المندب هو أحد أوراق النصر لجبهة المقاومة، وإذا لزم الأمر، فسيتم الكشف عن أوراق أخرى»، معتبراً أن «باب المندب هو تحت سيطرة أنصار الله وحتى بعض أبناء المقاومة من غير اليمنيين».

وأشار إلى أن بعض السفن الأميركية الأكثر تجهيزاً، والتي كانت تنوي عبور البحر الأحمر خلال الحرب، أمضت قرابة أسبوعين بين اليمن وجدة في التردد بين العبور من عدمه، لكنها في النهاية لم تجرؤ على العبور.

ولفت قاآني إلى أن الحرب قد أطاحت بسمعة أميركا، وقال: «إن عملية انهيار الكيان الصهيوني قد تعززت بعد الحرب الثالثة المفروضة».

وأكد أن فريق التفاوض الإيراني تعامل مع العدو بحزم فور وقوع العدوان الإسرائيلي على لبنان، وقال: «إن الثبات في القضية اللبنانية أثبت أن رجال الميدان العسكري والدبلوماسية هم من جوهر المقاومة».

المصدر: التلفزيون الايراني