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    دولي

    المكسيك | مقتل شخص وإصابة اثنين إثر إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في مكسيكو

      أعلنت أمانة الأمن في مكسيكو سيتي، أن حادثة إطلاق نار وقعت في ساحة سانتو دومينغو، على بعد بضع بنايات من القصر الرئاسي حيث تقيم وتعمل الرئيسة كلوديا شينباوم، أسفرت عن مقتل رجل يبلغ من العمر 42 عاماً وإصابة رجلين يبلغان من العمر 39 عاماً.

      ووصفت الأمانة الحادثة بأنها “اعتداء مباشر”، وأشارت إلى أن المشتبه بهم فروا على متن دراجة نارية، وأن الشرطة تبحث عنهم بمساعدة كاميرات المراقبة.

      وتشهد ساحة سانتو دومينغو، المحاطة بالمباني الاستعمارية والمعروفة بإنتاج وبيع الوثائق المزورة، أعمال عنف بين الحين والآخر، إلا أن حوادث إطلاق النار تبقى نادرة في العاصمة المكسيكية، على الرغم من نشاط عصابات شوارع مثل “يونيون تيبيتو” و”فويرزا أنتي-يونيون”.

      وتتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الجناة.

      المصدر: يونيوز

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