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    المكسيك وفرنسا والنرويج تتأهل في كأس العالم.. واستقالة مدرب هولندا بعد الخروج.

    المصدر: موقع المنار

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