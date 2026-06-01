إصابة ثلاثة أشخاص في انفجار قوي هز إمارة موناكو اثنان منهم في حالة خطيرة

أفادت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، نقلا عن مصدر في الشرطة، بإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار قوي بإمارة موناكو، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وأضافت الصحيفة: “هز انفجار قوي إمارة موناكو مساء الاثنين، ووقع الحادث حوالي الساعة 21:00 مساء”.

وأوضحت الصحيفة أن “حكومة موناكو أعلنت عن ثلاث إصابات على الأقل، اثنان منهم في حالة خطيرة”.

وبحسب البيانات الأولية، “شوهد رجل في لقطات كاميرات المراقبة وهو يترك حقيبة ظهر عند الباب الأمامي للمبنى بينما كان آخرون يدخلون”.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أنه سمع دوي انفجار قوي في موناكو ليلة الاثنين.

وأكدت شرطة إمارة موناكو، أن الانفجار نتج عن طرد مفخخ وضع أمام أحد المباني، موضحة أن قوات الأمن تواصل مطاردة مشتبه به فر من المكان.

كما ذكرت قناة “بي إم إف تي في”، نقلا عن الشرطة، أن “من بين المصابين في الانفجار مواطنون من روسيا وأوكرانيا”.

المصدر: صحيفة لوفيغارو