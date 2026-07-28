الوزبر السابق مصطفى بيرم: لا تحولوا الجيش اللبناني إلى شرطة تنفذ ما عجز عنه الاحتلال

دعا وزير العمل السابق مصطفى بيرم إلى عدم تحويل الجيش اللبناني إلى “شرطة تنفذ ما عجز الجيش الإسرائيلي عن تحقيقه”، مؤكداً ثقته بحكمة قيادة المؤسسة العسكرية ووعيها.

وجاء كلام بيرم خلال رعايته حفل تأبين عدد من شهداء المقاومة الإسلامية الذين ارتقوا خلال معركة “العصف المأكول” في بلدة حارة صيدا.

وانتقد بيرم صمت السلطة اللبنانية إزاء عمليات التفجير والتدمير والتجريف التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القرى والمناطق المحتلة، معتبراً أن السلطة لم تتخذ الموقف المطلوب حيال هذه الاعتداءات، ولم تبادر إلى إصدار مواقف أو تقديم شكاوى بشأنها.

المصدر: موقع المنار