«رويترز»: عُمان تقدّم لإيران مقترحاً يحظى بدعم إقليمي بشأن مضيق هرمز

أفاد مصدر خليجي لـ«رويترز»، اليوم، بأن عُمان قدمت مقترحاً ​لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة ‌مضيق هرمز برسوم طوعية. وأضاف المصدر أن إيران لن تمارس، وفقاً للمقترح العماني الذي يحظى بدعم إقليمي، ​سيطرة منفردة على الممر المائي الحيوي.

ويستند المقترح ​إلى نموذج مضيق ملقة، حيث يساهم ⁠مستخدمو المضيق طوعاً في تمويل خدمات الملاحة ​وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ.

وعلّقت الولايات المتحدة بشكل ​مفاجئ مطلع الأسبوع حملة غارات جوية ضد إيران، مما أثار آمالاً في التوصل إلى حل دبلوماسي يسمح ​باستئناف الملاحة في مضيق هرمز الذي ​كان يمرّ عبره خُمس إمدادات الطاقة العالمية قبل الصراع.

وقال ‌الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تجري «محادثات جيدة» مع إيران وإن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أن ​الضربات الأميركية ​ستُستأنف إذا ⁠فشلت المفاوضات.

وبالتزامن، ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأوضاع بمضيق هرمز مع ​نظيريه العماني والسعودي.

ووفقاً لبيان ​لوزارة ⁠الخارجية الإيرانية، فقد أكد الوزير «على ضرورة تعزيز التعاون ودفع الجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء الاستقرار ⁠في ​المنطقة، والتخلص من حالة انعدام ​الأمن بمضيق هرمز والناجمة عن الأعمال العدوانية للولايات المتحدة».

المصدر: رويترز