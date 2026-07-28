الثلاثاء   
   28 07 2026   
   13 صفر 1448   
   بيروت 13:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    «رويترز»: عُمان تقدّم لإيران مقترحاً يحظى بدعم إقليمي بشأن مضيق هرمز

      أفاد مصدر خليجي لـ«رويترز»، اليوم، بأن عُمان قدمت مقترحاً ​لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة ‌مضيق هرمز برسوم طوعية. وأضاف المصدر أن إيران لن تمارس، وفقاً للمقترح العماني الذي يحظى بدعم إقليمي، ​سيطرة منفردة على الممر المائي الحيوي.

      ويستند المقترح ​إلى نموذج مضيق ملقة، حيث يساهم ⁠مستخدمو المضيق طوعاً في تمويل خدمات الملاحة ​وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ.

      وعلّقت الولايات المتحدة بشكل ​مفاجئ مطلع الأسبوع حملة غارات جوية ضد إيران، مما أثار آمالاً في التوصل إلى حل دبلوماسي يسمح ​باستئناف الملاحة في مضيق هرمز الذي ​كان يمرّ عبره خُمس إمدادات الطاقة العالمية قبل الصراع.

      وقال ‌الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تجري «محادثات جيدة» مع إيران وإن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أن ​الضربات الأميركية ​ستُستأنف إذا ⁠فشلت المفاوضات.

      وبالتزامن، ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأوضاع بمضيق هرمز مع ​نظيريه العماني والسعودي.

      ووفقاً لبيان ​لوزارة ⁠الخارجية الإيرانية، فقد أكد الوزير «على ضرورة تعزيز التعاون ودفع الجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء الاستقرار ⁠في ​المنطقة، والتخلص من حالة انعدام ​الأمن بمضيق هرمز والناجمة عن الأعمال العدوانية للولايات المتحدة».

      المصدر: رويترز

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | بين الدبلوماسية والردع… مضيق هرمز عنوان للاقتدار الإيراني

      تقرير مصور | بين الدبلوماسية والردع… مضيق هرمز عنوان للاقتدار الإيراني

      آخر التطورات في ايران مع مراسلنا محمد حسن قاسم

      آخر التطورات في ايران مع مراسلنا محمد حسن قاسم

      امريكا | ترامب يعلن استخدام الأصول الإيرانية المجمدة تعويضاً عن أضرار السفن في الخليج ومضيق هرمز

      امريكا | ترامب يعلن استخدام الأصول الإيرانية المجمدة تعويضاً عن أضرار السفن في الخليج ومضيق هرمز