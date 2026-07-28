عراقجي يبحث مع نظيريه العُماني والسعودي تطورات المنطقة وأمن مضيق هرمز

أجرى وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي اتصالات هاتفية منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تناولت آخر التطورات على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

وبحثت الاتصالات سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث، وتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في المنطقة، في ظل المستجدات الإقليمية.

وأكد عراقجي، خلال المحادثات، ضرورة مواصلة التنسيق والعمل المشترك، مشدداً على أهمية دعم المسار الدبلوماسي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ورفع حالة انعدام الأمن التي فرضتها الإجراءات العدوانية الأميركية في مضيق هرمز.

المصدر: وكالة تسنيم