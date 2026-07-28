وزارة الداخلية: إعادة فتح قلم نفوس صور الأسبوع المقبل بعد استكمال نقله إلى مقره الأصلي

اعلنت وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية عبر منصة”اكس”، أنها “باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قلم نفوس صور إلى مقره في القضاء، وذلك بعد أن نقلت في وقت سابق، سجلات ومستندات الأحوال الشخصية العائدة إلى عدد من أقلام النفوس المتواجدة في المحافظات المعرضة للاعتداءات الإسرائيلية إلى مبنى الوزارة في بيروت، حفاظا عليها وضمانا لاستمرارية تقديم الخدمات إلى المواطنين. وتعمل على استكمال التجهيزات الإدارية واللوجستية اللازمة لإعادة القلم إلى مدينة صور خلال الأسبوع الجاري، تمهيدا لاستئناف العمل فيه واستقبال المواطنين، اعتبارا من الأسبوع المقبل، بما يتيح لهم إنجاز معاملاتهم بصورة طبيعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام