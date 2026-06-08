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    عربي وإقليمي

    الجيش الأميركي يستهدف ناقلة نفط في خليج عُمان بعد اتهامها بانتهاك الحصار على الموانئ الإيرانية

      أعلنت القوات المسلحة الأميركية أن طائرة حربية تابعة لها أطلقت النار، الاثنين، على ناقلة نفط فارغة في خليج عُمان، ما أدى إلى إعطابها، بعد اتهامها بانتهاك الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية.

      وأفادت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان بأن طائرة من طراز «إف/إيه-18 سوبر هورنت» «أطلقت ذخيرة دقيقة على غرف المحركات والتوجيه في السفينة بعد أن رفض طاقمها الامتثال لأوامر القوات الأميركية».

      وأضافت أن الناقلة «إم/تي ماريفكس»، التي ترفع علم بالاو، «لم تعد متجهة إلى إيران» عقب الاستهداف.

      المصدر: أ.ف.ب.

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