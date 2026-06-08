القناة 12 العبرية: “إسرائيل” تدخُل جولات مواجهة مع إيران وتفقد أهم أوراقها الاستراتيجية بالتتالي ولم يتخيل القيمون على المؤسستين الامنية والعسكرية مثل السناريو الذي نشهدْ عقب عملية “زئير الأسد”