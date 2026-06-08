المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين والعسكريين استهدف مجاهدونا عند الساعة 15:00 الإثنين جرّافة عسكرية لجيش العدوّ في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعيّة