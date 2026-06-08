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   08 06 2026   
   22 ذو الحجة 1447   
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    القناة 12 العبرية: إيران تنجح بعد 3 سنوات من الحرب في إعادة ربط الساحات ببعضها ونحن لا نحرز تقدماً في مواجهة التهديدات الوجودية بل ندخل في جولات تكتيكية مع إيران في ظل عدم وضوح لاستراتيجية “إسرائيل” أو الهدف الاساس الذي تسعى اليه

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