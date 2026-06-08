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   22 ذو الحجة 1447   
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    المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين والعسكريين تصدى مجاهدونا عند الساعة 15:50 الإثنين لمسيّرة إسرائيليّة من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو

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