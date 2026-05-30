وول ستريت جورنال: الإمارات نفذت عشرات الغارات على إيران

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن دور إماراتي أوسع مما كان معروفاً في الحرب على إيران، مشيرة إلى أن أبوظبي نفذت عشرات الغارات الجوية بالتنسيق مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي منذ الأيام الأولى للعداون وحتى ما بعد إعلان وقف إطلاق النار في نيسان/أبريل الماضي.

المصدر: موقع المنار