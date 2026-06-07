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    عربي وإقليمي

    قاليباف: لا يؤمنون بوقف إطلاق النار والحوار والقوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمونها

      قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن الأطراف المعنية «لا تلتزم بوقف إطلاق النار ولا تؤمن بالحوار»، مضيفاً أنهم «أظهروا من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقات المتعلقة بلبنان أنهم لا يفهمون إلا لغة القوة».

      وأضاف قاليباف أن «الحصار البحري المفروض على الشعب الإيراني، والضوء الأخضر الذي منحته الولايات المتحدة اليوم للنظام الصهيوني، يجعلان القواعد والأصول الأمريكية وأصول النظام في المنطقة أهدافاً مشروعة».

      وتابع قائلاً إن «أيدي قواتنا المسلحة، كما هو الحال دائماً، مطلقة التصرف».

      المصدر: موقع المنار

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