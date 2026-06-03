عراقجي: أي تصعيد ضد إيران سيُشعل ردّاً فوريا وقاطعا

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن أي عمل عدائي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران سيُواجه برد فوري وحاسم.

وأوضح عراقجي عبر منشور على منصة “إكس”: “أن القوات المسلحة الإيرانية تنفذ عمليات دفاعية في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس، مستهدفة المواقع التي يُسمح من خلالها للولايات المتحدة باستخدامها لتنفيذ هجمات ضد الملاحة المدنية وانتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار”.

وأضاف أن أي عمل عدائي سيواجه برد فوري وحاسم، مشددا على ان ما عجز الحظر والحرب عن تحقيقه لن يتم كسبه بمزيد من الحرب

وشدد عراقجي على أن “أي عمل عدائي سيُقابل برد فوري وقاطع”، مضيفا أن ما فشلت العقوبات والحروب في تحقيقه لن يتحقق عبر المزيد من التصعيد العسكري.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب مواقف أعلنها وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خلال جلسة استماع في الكونغرس، أقرّ خلالها بمستوى التعاون الذي تقدمه بعض دول المنطقة للولايات المتحدة.

وقال روبيو في هذا السياق: “أعتقد أن حلفاءنا في المنطقة أظهروا مستوى واسعا جدا من التعاون، وبعضهم، ومن بينهم الإمارات العربية المتحدة، تعاونوا بصورة فاعلة وجدية للغاية، كما أن الكويت قدمت أداءً ممتازاً».

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستمرار أن استخدام أراضي أو أجواء أو إمكانات أي دولة في المنطقة لتنفيذ أو دعم أعمال عدائية ضد إيران يُعد انتهاكاً للقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار، ويحمّل الأطراف المتورطة مسؤولية تبعات أي تصعيد أو توتر يهدد أمن واستقرار المنطقة

المصدر: قناة العالم