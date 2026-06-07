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   21 ذو الحجة 1447   
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    المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 08:30 الأحد تجمّعًا لجنود العدوّ في جلّ الحَمّار جنوب بلدة العديسة بمسيّرة انقضاضيّة

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