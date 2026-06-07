مخبر: قصف لبنان خلال وجود الوسيط في إيران يؤكد خرق وقف إطلاق النار وسنرد بلغة القوة

قال مستشار ومساعد المرشد الأعلى الإيراني، محمد مخبر، في رسالة نشرها على صفحته الافتراضية، إن «العدو، من خلال قصف لبنان أثناء وجود الوسيط في إيران، أشعل طاولة المفاوضات للمرة الثالثة»، على حد تعبيره.

وأضاف مخبر أن هذا التطور «يؤكد بالصوت العالي خرقه المتكرر لوقف إطلاق النار في جميع الساحات»، مشيراً إلى أن طهران تعتبر ذلك تصعيداً خطيراً في مسار المواجهة.

وتابع قائلاً: «نحن نتحدث مع ناقضي العهود بلغة القوة، فمحور المقاومة جسد واحد متكامل، وسيتلقون حتماً في الميدان الثمن الباهظ والمؤلم لهذا الاعتداء».

المصدر: موقع المنار