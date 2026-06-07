الأحد   
   07 06 2026   
   21 ذو الحجة 1447   
   بيروت 21:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    التطورات في كيان العدو مع محرر الشؤون العبرية حسن حجازي

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    مراسلنا علي عواضة ينقل لنا المشهد من الضاحية الجنوبية لبيروت

    مراسلنا علي عواضة ينقل لنا المشهد من الضاحية الجنوبية لبيروت

    تشييع الجندي الشهيد حسين غزال الذي قضى بغارة صهيونية

    تشييع الجندي الشهيد حسين غزال الذي قضى بغارة صهيونية

    آخر التطورات الميدانية في الجنوب مع مراسلنا سامر حاج علي

    آخر التطورات الميدانية في الجنوب مع مراسلنا سامر حاج علي