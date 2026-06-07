قائد مقر خاتم الأنبياء(ص): يجب على “الجيش الصهيوني” وقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية.. وفي حال توسيع هجماته أو الرد على الإجراء الإيراني فإنه سيواجه ضربات أكثر سحقاً وتدميراً